Sakaryaspor maça forma göğsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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maça forma göğsünde '' yazan formayla çıktı!

Sakaryaspor maça forma göğsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı!

2. Lig takımı , ligin 18. haftasında ile oynadığı karşılaşmaya ilginç bir formayla çıktı. Tatangalar'ın maça çıktıkları formanın göğüs kısmında '' yazması dikkat çekti.

2. Lig ekiplerinden , ligin 18. haftasında ile karşılaştı. Göğüs forma sponsoru bulunmayan Sakaryaspor, karşılaşmaya forma önünde '' yazan forma giyerek çıktı.

Yeşil siyahlı yönetimin dikkat çekmek ve kulübe sponsor bulunmasına yardımcı olması için böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.

SAKARYA FARK YEDİ!

Öte yandan 2. Lig 'ta son haftaların yükselişteki takımı Ergene Velimeşespor, Sakaryaspor'u konuk etti. Sahadan 5-0 galip ayrılarak iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Velimeşespor, Sakaryaspor'un 9 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 15:39
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