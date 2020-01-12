Sakaryaspor maça forma göğsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı!
TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Ergene Velimeşespor ile oynadığı karşılaşmaya ilginç bir formayla çıktı. Tatangalar'ın maça çıktıkları formanın göğüs kısmında 'kiralık' yazması dikkat çekti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Ergene Velimeşespor ile karşılaştı. Göğüs forma sponsoru bulunmayan Sakaryaspor, karşılaşmaya forma önünde 'Kiralık' yazan forma giyerek çıktı.
Yeşil siyahlı yönetimin dikkat çekmek ve kulübe sponsor bulunmasına yardımcı olması için böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.
SAKARYA FARK YEDİ!
Öte yandan 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların yükselişteki takımı Ergene Velimeşespor, Sakaryaspor'u konuk etti. Sahadan 5-0 galip ayrılarak iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Velimeşespor, Sakaryaspor'un 9 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 15:39
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Sakaryaspor maça forma göğsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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