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09 Ocak 2020, Perşembe
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Azad Filiz Sakarya’da

Sakaryaspor, 'den 'le anlaştı. ve Karagümrük formaları da giyen 28 yaşındaki orta saha, ilk yarıda 18 maça çıktı.

Sakaryaspor, 'den 'le anlaştı. ve Karagümrük formaları da giyen 28 yaşındaki orta saha, ilk yarıda 18 maça çıktı.

  1. 9.1.2020
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