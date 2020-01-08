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08 Ocak 2020, Çarşamba
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’dan ’e

BAL’dan Menemen’e

İlk yarının sürpriz ekibi , 'dan Ömer 'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 'dan edilen 21 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta sahada görev yapıyor. yandan ekibi, stoper 'yle (22) el sıkıştı.

İlk yarının sürpriz ekibi , 'dan Ömer 'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 'dan edilen 21 yaşındaki oyuncu, stoper ve orta sahada görev yapıyor. yandan ekibi, stoper 'yle (22) el sıkıştı.

  1. 8.1.2020
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