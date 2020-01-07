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07 Ocak 2020, Salı
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Bandırma’da

Selçuk Alibaz Bandırma’da

Beyaz Grup ekibi Bandırmaspor, hücum hattına bir takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, Karagümrük forması giyen sağ kanat 'ı renklerine bağladı.

Beyaz Grup ekibi Bandırmaspor, hücum hattına bir takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, Karagümrük forması giyen sağ kanat 'ı renklerine bağladı. 'da yetişen 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 2008'de kariyerine başladı. , Karlsruhe Aue, Rostock ve Regensburg gibi takımlarda da görev yaptı.

  1. 7.1.2020
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