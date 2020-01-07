Selçuk Alibaz Bandırma’da

Beyaz Grup ekibi Bandırmaspor, hücum hattına bir takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, Karagümrük forması giyen sağ kanat Selçuk Alibaz'ı renklerine bağladı. Almanya'da yetişen 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 2008'de Türkiye kariyerine başladı. Konya, Karlsruhe Aue, Rostock ve Regensburg gibi takımlarda da görev yaptı.