Menemen’de Sissoko sesleri

Transfer operasyonuna start veren Menemenspor, listesini genişletiyor. Arnavutluk'un Partizani Tirana takımından Eraldo Cinari ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Eskişehirsporlu orta saha İbrahim Sissoko'yu da takibe aldı. Es- Es'le yollarını ayırma noktasına gelen 28 yaşındaki Fildişili sağ kanata teklif iletildiği belirtildi. Sissoko bu sezon 16 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.