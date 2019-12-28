Bir dönem Liverpool'daydı... Samed Yeşil Ankara Demirspor'da!
Transferde sürpriz gelişme... TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, bir dönem Liverpool forması giyen Samed Yeşil'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyiyordu.
Transferde atağa kalkan Ankara Demirspor, kariyerinde bir dönem Liverpool'da oynayan Samed Yeşil ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyiyordu.
Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Bir dönem Liverpool'daydı... Samed Yeşil Ankara Demirspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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