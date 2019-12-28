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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Bir dönem Liverpool'daydı... 'da!

Bir dönem Liverpool'daydı... Samed Yeşil Ankara Demirspor'da!

Transferde sürpriz gelişme... TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , bir dönem Liverpool forması giyen 'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyiyordu.

Transferde atağa kalkan , kariyerinde bir dönem Liverpool'da oynayan ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyiyordu.

Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a olmuştu.

  1. 28.12.2019
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