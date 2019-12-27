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27 Aralık 2019, Cuma
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Son yolcu Oğuzhan

Son yolcu Oğuzhan

Kırmızı Grup'ta hazırlanan Uşakspor'un yollarını ayırdığı 3'üncü isim oldu. Daha önce ve Başkan takımdan ayrılmıştı.

Kırmızı Grup'ta hazırlanan Uşakspor'un yollarını ayırdığı 3'üncü isim oldu. Daha önce ve Başkan takımdan ayrılmıştı.

  1. 27.12.2019
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