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27 Aralık 2019, Cuma
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’da çifte imza

Samsun’da çifte imza

Şampiyonluğu hedefleyen , devre arası için ilk imzaları attırdı. Kırmızı-beyazlılar, Sancaktepe'den stoper Recep 'la (22), 2.5 yıllık, 'den ayrılan sol kanat İbrahim 'la (31) 6 aylık sözleşme imzaladı.

Şampiyonluğu hedefleyen , devre arası için ilk imzaları attırdı. Kırmızı-beyazlılar, Sancaktepe'den stoper Recep 'la (22), 2.5 yıllık, 'den ayrılan sol kanat İbrahim 'la (31) 6 aylık sözleşme imzaladı. İki oyuncu da şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

  1. 27.12.2019
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