Samsun’da çifte imza

Şampiyonluğu hedefleyen Samsunspor, devre arası için ilk imzaları attırdı. Kırmızı-beyazlılar, Sancaktepe'den stoper Recep Burak Yılmaz'la (22), 2.5 yıllık, Balıkesir'den ayrılan sol kanat İbrahim Halil Çolak'la (31) 6 aylık sözleşme imzaladı. İki oyuncu da şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.