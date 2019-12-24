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24 Aralık 2019, Salı
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Halil tamam Recep yolda

Halil tamam Recep yolda

, 'den ayrılan kanat İbrahim 'la (31) 6 aylığına anlaşma sağladığını duyurdu.

Ayrıca savunmaya da takviye yapmak isteyen Şimşekler, Sancaktepe'nin bel kemiği Recep 'la görüşüyor. G.Saray'dan yetişen 24 yaşındaki stoper, bu yıl 17 maçta 1 golle oynadı.
  1. 24.12.2019
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