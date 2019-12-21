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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Şimşekler Halil’le söz kesti

Şimşekler Halil’le söz kesti

Beyaz Grup'ta devreyi 2. sırada bitiren , transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılar, 'dan ayrılan İbrahim 'la prensipte anlaştı.

Beyaz Grup'ta devreyi 2. sırada bitiren , transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılar, 'dan ayrılan İbrahim 'la prensipte anlaştı. Sportif direktör Mustafa Aztopal, 31 yaşındaki sol kanatın transferini kısa sürede netleştirecek.

  1. 21.12.2019
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