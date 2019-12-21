Şimşekler Halil’le söz kesti
Beyaz Grup'ta devreyi 2. sırada bitiren Samsunspor, transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılar, Balıkesirspor'dan ayrılan İbrahim Halil Çolak'la prensipte anlaştı.
Beyaz Grup'ta devreyi 2. sırada bitiren Samsunspor, transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılar, Balıkesirspor'dan ayrılan İbrahim Halil Çolak'la prensipte anlaştı. Sportif direktör Mustafa Aztopal, 31 yaşındaki sol kanatın transferini kısa sürede netleştirecek.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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