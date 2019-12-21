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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Manisa’da üzgün son

Manisa’da üzgün son

Beyaz Grup'ta son üç maçını kazanamayan Manisa FK, devreye buruk bir liderlikle girdi.

Beyaz Grup'ta son üç maçını kazanamayan Manisa FK, devreye buruk bir liderlikle girdi. Çok iyi bir hazırlık dönemine gireceklerini belirten teknik direktör "Gereken dersleri çıkaracağız. bazen düşüşler olabiliyor. Takımı iyi rehabilite edip ikinci yarıya güçlü döneceğiz" diye konuştu.

  1. 21.12.2019
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