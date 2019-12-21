Manisa’da üzgün son

Beyaz Grup'ta son üç maçını kazanamayan Manisa FK, devreye buruk bir liderlikle girdi. Çok iyi bir hazırlık dönemine gireceklerini belirten teknik direktör İsmail Ertekin "Gereken dersleri çıkaracağız. Futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Takımı iyi rehabilite edip ikinci yarıya güçlü döneceğiz" diye konuştu.