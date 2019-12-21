Manisa’da üzgün son
Beyaz Grup'ta son üç maçını kazanamayan Manisa FK, devreye buruk bir liderlikle girdi.
Beyaz Grup'ta son üç maçını kazanamayan Manisa FK, devreye buruk bir liderlikle girdi. Çok iyi bir hazırlık dönemine gireceklerini belirten teknik direktör İsmail Ertekin "Gereken dersleri çıkaracağız. Futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Takımı iyi rehabilite edip ikinci yarıya güçlü döneceğiz" diye konuştu.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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