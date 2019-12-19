Samsunspor’un ilk yarı karnesi
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor, ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımda Nurullah Aslan en çok forma giyen oyuncu olurken, Bahattin Köse de 15 golle takımın gol kralı oldu.
Sezonun ilk yarısında takımda en golcü isim Bahattin Köse oldu. Bahattin Köse forma giydiği 15 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Bahattin Köse'yi, 7 golle Atabey Çiçek, 5 golle İlyas Kubilay Yavuz, 3 golle Gökhan Alsan, 2 golle Guido Koçer ve birer golle de Caner Arıcı, Ferhat Çulçuoğlu, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Samed Hakan Kılıç ve Ahmethan Köse takip etti.
Ligin ilk yarı maçlarında takımda Caner Arıcı 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Takımda Ferhat Çulcuoğlu 1 kırmızı ve 2 sarı kart, Erkam Reşmen 4, Atabey Çiçek 3, Nurullah Aslan, Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz ve Ahmethan Köse ikişer, Gökhan Meral, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan ve Ramazan Çevik ise birer sarı kart gördü.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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