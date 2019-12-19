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19 Aralık 2019, Perşembe
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’un ilk yarı karnesi

Samsunspor’un ilk yarı karnesi

2. Lig ’ta mücadele eden , ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımda en çok forma giyen oyuncu olurken, de 15 golle takımın gol kralı oldu.

2019-2020 sezonunda kırmızı-beyazlı takımda bu sezonun ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Toplam 21 futbolcunun görev aldığı ligde Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. Nurullah Aslan'ı, 15 maçta bin 350 dakika ile ve 15 karşılaşmada bin 341 dakika ile de takip etti.

Sezonun ilk yarısında takımda en golcü isim oldu. Bahattin Köse forma giydiği 15 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Bahattin Köse'yi, 7 golle , 5 golle , 3 golle , 2 golle Guido Koçer ve birer golle de Caner Arıcı, Ferhat Çulçuoğlu, , Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Samed Hakan Kılıç ve takip etti.

Ligin ilk yarı maçlarında takımda Caner Arıcı 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Takımda 1 kırmızı ve 2 , Erkam Reşmen 4, Atabey Çiçek 3, Nurullah Aslan, Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz ve Ahmethan Köse ikişer, Gökhan Meral, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan ve Ramazan Çevik ise birer sarı kart gördü.

  1. 19.12.2019
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