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18 Aralık 2019, Çarşamba
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FK’da gözler kupaya çevrildi

Manisa FK’da gözler kupaya çevrildi

Futbol Kulübü, 5. Tur rövanş maçında yarın saat 13.00’de ’nda karşılaşacağı maçına odaklandı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, ’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

2. Lig 'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede tamamlayan Futbol Kulübü'nde gözler yarın saat 13.00'de 'nda ekiplerinden 'la oynanacak olan rövanş maçına çevrildi. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah beyazlılar, yarın ki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılıp son 16 takım arasına kalmak istiyor. yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, 'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ERTEKİN: "KUPADA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'la yarın oynayacakları rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk maçı 3-2 kaybetmiştik. Yarınki maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak, adımızı son 16 takım arasına yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.
Manisa Futbol Kulübü'nün yarın saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Yılmaz ve Cemal Alpay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi.

  1. 18.12.2019
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