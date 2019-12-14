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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Manisa telafi peşinde

Manisa telafi peşinde

Son iki maçta 4 puan kaybeden lideri Manisa FK, bugün ilk yarının son maçında Sancaktepe'ye konuk olacak. Kazanmak istediklerini belirten , "Kayıpları mutlaka telafi edeceğiz. Devreye 4 puan farkla lider gireceğiz" dedi.

Son iki maçta 4 puan kaybeden lideri Manisa FK, bugün ilk yarının son maçında Sancaktepe'ye konuk olacak. Kazanmak istediklerini belirten , "Kayıpları mutlaka telafi edeceğiz. Devreye 4 puan farkla lider gireceğiz" dedi.

  1. 14.12.2019
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