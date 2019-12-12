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12 Aralık 2019, Perşembe
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Menemen’den videolu tepki

Menemen’den videolu tepki

maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter’dan paylaştı. Açıklamada hakem ’ın verdiği hatalı kararların maçın gidişatını değiştirdiği ve 3 puanlarının engellendiği savunuldu.

maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter'dan paylaştı. Açıklamada hakem 'ın verdiği hatalı kararların maçın gidişatını değiştirdiği ve 3 puanlarının engellendiği savunuldu. Görüntülerde rakip Samet'in, ceza alanı içinde Mehmet'i düşürdüğü ve 90. dakikada rakibe verilen penaltı öncesi ofsayt olduğu belirtildi.
  1. 12.12.2019
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