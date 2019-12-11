Bir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı... Karabükspor kapanmanın eşiğinde! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Bir dönem 'i sallıyorlardı... kapanmanın eşiğinde!

Bir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı... Karabükspor kapanmanın eşiğinde!

Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan ’de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan , tarihinde bir kez Türkiye’yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı yakalamıştı. ’de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig’in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig’de mücadele verdi. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan , mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından Süper Lig’den 1. Lig’e ardından TFF 2. Lig’e kadar düştü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine geldi.

1969'da Demir ve Çelik Fabrikaları () işçileri tarafından kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansı da yakalayan Kardemir 'da, fabrikanın bacalarında çıkan ateş nedeniyle takımın simgesi haline gelen "" artık sönmek üzere.
Kulübün borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen Kardemir , altyapıdan futbolcularıyla maçlarına çıkmak zorunda kaldı. Gençlerle çıktığı 54 maçta hiç galibiyet alamazken, ilk galibiyetini 2019-2020 sezonunun 7. haftasında deplasmanda Elazığspor'u 3-2 yenerek aldı.

TERSTEN REKOR!

Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Gaziantepspor gibi köklü kulüplerle aynı kaderi paylaşan kırmızı-mavili ekipte, isim yapmış onlarca futbolcu top koşturdu. Galibiyet ve beraberlikleri bulunmasına rağmen puan silme cezası nedeniyle "1" puanla ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, en az gol atan, en fazla mağlubiyet alan, en çok gol yiyen, en farklı mağlup olan, sahasında en başarısız takım, deplasmanda en başarısız takım gibi rekorlara imza attı.

ÖDEME EMİRLERİ GELDİ!

Hiçbir geliri olmayan kırmızı-mavili ekipte, piyasa ve futbolculara olan borçların yanı sıra SGK ve vergi borcundan dolayı bütün yöneticilere değişik miktarlarda ödeme emri gönderilmeye başlandı. Son 5 yıl içerisinde görev yapmış tüm başkan ve yöneticilere SGK tarafından gönderilen ödeme emirleri ile iyice çıkmaza giren kırmızı-mavililer her geçen gün kan kaybederek adeta eriyor.

ÇÖZÜM ARANIYOR...

Toplam borcu 200 milyon liranın üzerinde olan Karabükspor'un bugüne kadar birikmiş ve gecikmeye girmiş 13 milyonun üzerinde vergi ve 3.5 milyon civarında da SGK borcu bulunuyor. SGK Karabük İl Müdürlüğü tarafından kulüp yönetiminde yer alan yöneticilere, görev yaptıkları dönemlerine göre ödeme emirleri gönderildi. En düşüğü 200 bin en yükseği 2 milyon TL civarında olan ödeme emirlerini alan eski ve yeni yöneticiler soruna çözüm bulma adına arayış içerisinde.

Bir zamanlar liglerde borcu bulunmayan gözde takımları arasında bulunan Karabükspor için tek çıkış yolunun kulübün kapatılması olduğu görüşlerine yer veriliyor.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 17:30
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