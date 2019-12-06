Mercan Çam: Vefalı insanları yarı yolda bırakmam
Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Mertcan Çam, yaşadıklarından ders alan bir futbolcu olduğunu belirterek, vefalı insanları asla yarı yolda bırakmayacağını söyledi.
Kaptan olarak takımı yukarı taşımak için elinden geleni yapacağını belirten Mertcan Çam, "Şimdi benim görevim bir kaptan olarak borcumu ödemek. Takımı yukarıya çıkartıp başarıya taşımak. İyi bir teklif gelirse de kulübüme kazandırmak. Öncelikli hedefim takımımızı şampiyon yapmak. Pes etmek yok. Benim yaşadıklarım derslik konular olduğu için deneyimlerimle genç kardeşlerime yol gösterici olmak istiyorum. Vefalı insanları asla yarı yolda bırakmam" diye konuştu.
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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