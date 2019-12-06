Bandırmaspor'a para cezası
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz hafta sonu sahasında oynadığı Ankara Demirspor maçı sonrasında sevk edildiği TFF Disiplin Kurulu tarafından 20 bin 450 TL para cezasına çarptırıldı.
TFF Disiplin Kurulu tarafından Bandırmaspor Ankara Demirspor maçında staddaki merdiven boşluklarının açık bırakılmamasından dolayı 8 bin TL, aynı müsabakada taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı ile bu olayın aynı sezon içerisinde 2 kez tekrarlanması neticesinde 4 bin TL, taraftarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 6 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 2450 TL olmak üzere toplam 20 bin 450 TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ligdeki bir çok kulüp gibi maddi sıkıntılarını aşmak ve bunun için kampanyalar düzenlemek isteyen Bandırmaspor'a TFF'den böyle bir cezanın kesilmesi bordo beyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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