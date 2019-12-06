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06 Aralık 2019, Cuma
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Bandırmaspor'a para cezası

Bandırmaspor'a para cezası

2. Lig takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz hafta sonu sahasında oynadığı maçı sonrasında sevk edildiği TFF tarafından 20 bin 450 TL para cezasına çarptırıldı.

2.Lig takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz haftasonu sahasında oynadığı maçında taraftarın kötü tezahüratı, merdiven boşluklarının açık bırakılmaması, 7 futbolcusunun sarı kart görerek sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmesi gibi 4 ayrı maddeden toplam 20 bin 450 TL cezaya çarptırıldı.

TFF tarafından Bandırmaspor Demirspor maçında staddaki merdiven boşluklarının açık bırakılmamasından dolayı 8 bin TL, aynı müsabakada taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı ile bu olayın aynı sezon içerisinde 2 kez tekrarlanması neticesinde 4 bin TL, taraftarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 6 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 2450 TL olmak üzere toplam 20 bin 450 TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ligdeki bir çok kulüp gibi maddi sıkıntılarını aşmak ve bunun için kampanyalar düzenlemek isteyen Bandırmaspor'a TFF'den böyle bir cezanın kesilmesi bordo beyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı.

  1. 06.12.2019
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