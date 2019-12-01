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01 Aralık 2019, Pazar
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'de son görünüm!

TFF 2. Lig'de son görünüm!

'de 15. hafta maçları sona erdi.

'ta Manisa Futbol Kulübü, 'ta ise Bandırmaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 15. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 15 13 2 0 43 10 33 41
2. YILPORT SAMSUNSPOR 15 11 4 0 36 5 31 37
3. YENİ ÇORUMSPOR 15 9 1 5 23 17 6 28
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 15 8 2 5 23 11 12 26
5. HEKİMOĞLU TRABZON 15 8 2 5 27 26 1 26
6. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 6 4 5 19 13 6 22
7. PENDİKSPOR 15 6 4 5 19 17 2 22
8. TARSUS İDMAN YURDU 15 7 1 7 16 19 -3 22
9. AFJET AFYONSPOR 15 6 3 6 23 18 5 21
10. İNEGÖLSPOR 15 6 3 6 20 15 5 21
11. HACETTEPE 15 6 2 7 18 26 -8 20
12. SARIYER 15 5 4 6 16 17 -1 19
13. KIRKLARELİSPOR 15 4 6 5 11 20 -9 18
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 4 5 6 11 22 -11 17
15. GÜMÜŞHANESPOR 15 4 2 9 15 21 -6 14
16. 1922 KONYASPOR 15 4 1 10 19 28 -9 13
17. BAŞKENT AKADEMİ 15 3 3 9 14 22 -8 12
18. ŞANLIURFASPOR 15 0 1 14 2 48 -46 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.

Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. BANDIRMASPOR 15 8 7 0 32 16 16 31
2. TUZLASPOR 15 9 4 2 24 9 15 31
3. ANKARA DEMİRSPOR 15 9 3 3 24 12 12 30
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 15 8 3 4 22 15 7 27
5. BAYBURT ÖZEL İDARE 15 8 3 4 19 16 3 27
6. GMG KASTAMONUSPOR 15 8 1 6 27 18 9 25
7. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ 15 7 3 5 25 17 8 24
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 15 6 4 5 16 15 1 22
9. SAKARYASPOR 15 6 6 3 19 13 6 21
10. SİVAS BELEDİYESPOR 15 5 5 5 18 15 3 20
11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 15 5 5 5 24 25 -1 20
12. ERGENE VELİMEŞESPOR 15 5 3 7 23 22 1 18
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 3 9 3 15 14 1 18
14. UŞAKSPOR 15 5 3 7 16 22 -6 15
15. BİREVİM ELAZIĞSPOR 15 5 3 7 18 28 -10 15
16. EYÜPSPOR 15 3 2 10 10 22 -12 11
17. NİĞDE ANADOLU 15 1 1 13 12 31 -19 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 1 1 13 6 40 -34 1

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.

  1. 01.12.2019
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