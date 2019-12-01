TFF 2. Lig'de son görünüm!

TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 15. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|15
|13
|2
|0
|43
|10
|33
|41
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|11
|4
|0
|36
|5
|31
|37
|3.
|YENİ ÇORUMSPOR
|15
|9
|1
|5
|23
|17
|6
|28
|4.
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|15
|8
|2
|5
|23
|11
|12
|26
|5.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|15
|8
|2
|5
|27
|26
|1
|26
|6.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|15
|6
|4
|5
|19
|13
|6
|22
|7.
|PENDİKSPOR
|15
|6
|4
|5
|19
|17
|2
|22
|8.
|TARSUS İDMAN YURDU
|15
|7
|1
|7
|16
|19
|-3
|22
|9.
|AFJET AFYONSPOR
|15
|6
|3
|6
|23
|18
|5
|21
|10.
|İNEGÖLSPOR
|15
|6
|3
|6
|20
|15
|5
|21
|11.
|HACETTEPE
|15
|6
|2
|7
|18
|26
|-8
|20
|12.
|SARIYER
|15
|5
|4
|6
|16
|17
|-1
|19
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|15
|4
|6
|5
|11
|20
|-9
|18
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|4
|5
|6
|11
|22
|-11
|17
|15.
|GÜMÜŞHANESPOR
|15
|4
|2
|9
|15
|21
|-6
|14
|16.
|1922 KONYASPOR
|15
|4
|1
|10
|19
|28
|-9
|13
|17.
|BAŞKENT AKADEMİ
|15
|3
|3
|9
|14
|22
|-8
|12
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|15
|0
|1
|14
|2
|48
|-46
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|15
|8
|7
|0
|32
|16
|16
|31
|2.
|TUZLASPOR
|15
|9
|4
|2
|24
|9
|15
|31
|3.
|ANKARA DEMİRSPOR
|15
|9
|3
|3
|24
|12
|12
|30
|4.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|15
|7
|27
|5.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|15
|8
|3
|4
|19
|16
|3
|27
|6.
|GMG KASTAMONUSPOR
|15
|8
|1
|6
|27
|18
|9
|25
|7.
|VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|3
|5
|25
|17
|8
|24
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|15
|6
|4
|5
|16
|15
|1
|22
|9.
|SAKARYASPOR
|15
|6
|6
|3
|19
|13
|6
|21
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|15
|5
|5
|5
|18
|15
|3
|20
|11.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|15
|5
|5
|5
|24
|25
|-1
|20
|12.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|15
|5
|3
|7
|23
|22
|1
|18
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|3
|9
|3
|15
|14
|1
|18
|14.
|UŞAKSPOR
|15
|5
|3
|7
|16
|22
|-6
|15
|15.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|28
|-10
|15
|16.
|EYÜPSPOR
|15
|3
|2
|10
|10
|22
|-12
|11
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|15
|1
|1
|13
|12
|31
|-19
|4
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|1
|1
|13
|6
|40
|-34
|1
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.
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Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
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Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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