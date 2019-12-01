Samsunspor başkanına meşaleli karşılama - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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başkanına meşaleli karşılama

Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

2’nci Lig ’ta mücadele eden Yılport ’un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun’a gelen kulüp başkanı ’ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.

Yılport 'un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için 'dan Samsun'a gelen kulüp başkanı 'ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından 'ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

  1. 01.12.2019
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