Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

Yılport Samsunspor'un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul'dan Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından Nuri Asan Tesisleri'ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.