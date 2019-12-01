Samsunspor başkanına meşaleli karşılama
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor’un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun’a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.
Yılport Samsunspor'un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul'dan Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından Nuri Asan Tesisleri'ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- 01.12.2019
- Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Kolarov beklenirken...
- Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...
- Flaş derbi yorumu! "Trabzonspor Fatih Terim'in koltuğunu sallar"
- Galler Milli Takımının ilginç özelliği!
- A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Samsunspor başkanına meşaleli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.