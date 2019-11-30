TFF 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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2. ve 'de günün sonuçları

TFF 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları

Futbolda ve TFF 'de 15. hafta maçları başladı. Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar belli oldu. şöyle:

İki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

2. Grup:

Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-1

1877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-3

3. Grup:

Somaspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4

  1. 30.11.2019
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