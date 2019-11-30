Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları başladı. Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar belli oldu. şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-1
1877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-3
3. Grup:
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4
- 30.11.2019
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TFF 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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