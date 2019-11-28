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28 Kasım 2019, Perşembe
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Afyon’da Özgün dönemi

Afyon’da Özgün dönemi

2. Lig ekibi kan değişikliğini tamamladı. Önceki gün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran mor-beyazlıların zorlu görev için ile el sıkıştığı belirtildi.

2. Lig ekibi kan değişikliğini tamamladı. Önceki gün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran mor-beyazlıların zorlu görev için ile el sıkıştığı belirtildi.

  1. 28.11.2019
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