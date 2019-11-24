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24 Kasım 2019, Pazar
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Futbol: 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

2. Lig'in 14. haftası, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 0-2

Vanspor FK-Bayburt Özel İdare: 2-0

Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu: 2-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor: 1-1

Uşakspor-Bandırmaspor: 1-3

Beyaz Grup:

1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-3

Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 2-1

Başkent Akademi-Sancaktepe FK: 1-0

Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Afjet Afyonspor-Kırklarelispor: 2-2

Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor: 5-0

  1. 24.11.2019
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