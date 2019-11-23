Manisa çıkışını devam ettirme peşinde!
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde Amed Sportif'i ağırlayacak. Geride kalan 13 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik alan ve son 4 maçında gol yemeyen Manisa FK, namağlup serisini bu maçta da sürdürmek istiyor. Amed Sportif ise Manisa FK'yı yenip alt sıralardan kurtulma peşinde...
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Yeni Çorumspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren Manisa Futbol Kulübü evinde alt sıralarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat pazar 13.30'da başlayacak.
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi. Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir mücadele verecek. Ligimizde kolay maç yok. En iyi şekilde futbolumuzu oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Manisa çıkışını devam ettirme peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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