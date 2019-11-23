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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Manisa çıkışını devam ettirme peşinde!

Manisa çıkışını devam ettirme peşinde!

TFF 2'nci Lig 'ta 14. hafta maçında evinde 'i ağırlayacak. Geride kalan 13 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik alan ve son 4 maçında gol yemeyen Manisa FK, namağlup serisini bu maçta da sürdürmek istiyor. Amed Sportif ise Manisa FK'yı yenip alt sıralardan kurtulma peşinde...

TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta Yeni Çorumspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren evinde alt sıralarda bulunan Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat pazar 13.30'da başlayacak.

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi. Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir mücadele verecek. Ligimizde kolay maç yok. En iyi şekilde futbolumuzu oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

  1. 23.11.2019
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