Şanlıurfa’da sular durulmuyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Şanlıurfaspor'da, kriz bitmiyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Şanlıurfaspor'da, kriz bitmiyor. Samsunspor'a konuk olacak Şarlıurfaspor'da futbolcular yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, "Antrenman ve maçlara çıkacak gücümüz de yok zaten" ifadelerini kullandı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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