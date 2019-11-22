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22 Kasım 2019, Cuma
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’da sular durulmuyor

Şanlıurfa’da sular durulmuyor

2. Lig 'ta zor günler geçiren Şanlıurfaspor'da, kriz bitmiyor.

2. Lig 'ta zor günler geçiren Şanlıurfaspor'da, kriz bitmiyor. 'a konuk olacak Şarlıurfaspor'da futbolcular yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, "Antrenman ve maçlara çıkacak gücümüz de yok zaten" ifadelerini kullandı.

  1. 22.11.2019
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