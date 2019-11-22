Akigo'da Keleş göreve
Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Akhisar'da, Ergin Keleş'e 'hazır ol' emri geldi.
Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Akhisar'da, Ergin Keleş'e 'hazır ol' emri geldi. Cikalleshi'nin sakatlığından dolayı oynayamayacağı bildirilirken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın Ergin'e 11'de şans vereceği öğrenildi. 32 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 4 maçta henüz gol atamadı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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