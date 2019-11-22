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22 Kasım 2019, Cuma
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Akigo'da Keleş göreve

Akigo'da Keleş göreve

Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Akhisar'da, 'e 'hazır ol' emri geldi.

Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Akhisar'da, 'e 'hazır ol' emri geldi. Cikalleshi'nin sakatlığından dolayı oynayamayacağı bildirilirken, 'ın Ergin'e 11'de şans vereceği öğrenildi. 32 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 4 maçta henüz gol atamadı.

  1. 22.11.2019
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