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22 Kasım 2019, Cuma
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FK’nın kupa programı belli oldu

Manisa FK’nın kupa programı belli oldu

5. ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan 2. Lig ekibi FK’nın programı belli oldu. İlk maçı deplasmanda 5 Aralık'ta oynayacak olan Manisa FK, rövanş maçını ise 'ta kendi evinde oynayacak.

5. Eleme Turu programı açıklandı. Kupanın 5. karşılaşacak olan FK ilk maçı deplasmanda 5 Aralık Perşembe Günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında saat 14.30'da oynayacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise Perşembe günü Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda saat 13.00'da oynanacak.

Kayserispor 'de 11. hafta sonunda 7 puanla son sırada yer alırken, Manisa FK 2. Lig 'ta 13 haftanın sonunda namağlup olarak 37 puanla liderliğini devam ettiriyor.

  1. 22.11.2019
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