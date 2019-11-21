Manisa FK’nın kupa programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan TFF 2. Lig ekibi Manisa FK’nın programı belli oldu. İlk maçı deplasmanda 5 Aralık'ta oynayacak olan Manisa FK, rövanş maçını ise 19 Aralık'ta kendi evinde oynayacak.
Kayserispor Süper Lig'de 11. hafta sonunda 7 puanla son sırada yer alırken, Manisa FK 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 haftanın sonunda namağlup olarak 37 puanla liderliğini devam ettiriyor.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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