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19 Kasım 2019, Salı
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Menemen doludizgin

Menemen doludizgin

Yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı olarak dikkatleri üzerine çekti. 13 puanla zirveye çıkan sarı-lacivertli ekibi, 5 haftada aldığı 11 puanla BB takip ediyor. temsilcisi, bu hafta taraftarı önünde 'u yenerek play-off hattına girmeyi hedefliyor.

  1. 19.11.2019
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