Menemen doludizgin

Yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı olarak dikkatleri üzerine çekti. 13 puanla zirveye çıkan sarı-lacivertli ekibi, 5 haftada aldığı 11 puanla BB Erzurum takip ediyor. İzmir temsilcisi, bu hafta taraftarı önünde Balıkesirspor'u yenerek play-off hattına girmeyi hedefliyor.