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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Sağlam 'da

Sağlam Samsun'da

2. Lig ekiplerinden , ile anlaşmaya vardı. Sağlam, Hekimoğlu deplasmanında tribünde olacak, önümüzdeki hafta imzayı atacak.

2. Lig ekiplerinden , 'a emanet... Başkan Yüksel Yıldırım ile dün bir araya gelen tecrübeli hoca ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı. Sağlam'ın resmi sözleşmeyi salı günü düzenlenecek törende imzalayacağını açıklayan kırmızı-beyazlı kulüp, "Yeni hocamız, bu hafta oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecektir. Kendisine, 'Yuvana tekrar hoş geldin.' diyor, büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 16.11.2019
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