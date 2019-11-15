Yeni başkan Volkan Can
Kırklarelıspor Başkanı Volkan Can 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Tek aday olan Can, "Kulüp gelirleri 2-2.5 milyon ama oyuncu maaşları farklı. Tek tip yapacağız" dedi.
Kırklarelıspor Başkanı Volkan Can 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Tek aday olan Can, "Kulüp gelirleri 2-2.5 milyon ama oyuncu maaşları farklı. Tek tip yapacağız" dedi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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