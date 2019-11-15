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15 Kasım 2019, Cuma
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Yeni başkan

Yeni başkan Volkan Can

Kırklarelıspor Başkanı 2. ve 3. Başkanı seçildi. aday olan Can, "Kulüp gelirleri 2-2.5 milyon ama oyuncu maaşları farklı. Tek tip yapacağız" dedi.

Kırklarelıspor Başkanı 2. ve 3. Başkanı seçildi. aday olan Can, "Kulüp gelirleri 2-2.5 milyon ama oyuncu maaşları farklı. Tek tip yapacağız" dedi.

  1. 15.11.2019
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