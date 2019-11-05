Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

'da dönemi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

2'nci Lig ekibi Yılport 'da görevinden istifa eden 'un yerine tecrübeli teknik adam geliyor.  2'nci Lig 'ta 31 puanlı lider Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2'nci sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiriyor.

Teknik direktör 'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.


Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. 'da yapılacak son görüşmenin ardından 'ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN