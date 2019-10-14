Batuhan Karadeniz şova devam ediyor! 3-0'lık maçta... - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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şova devam ediyor! 3-0'lık maçta...

Batuhan Karadeniz şova devam ediyor! 3-0'lık maçta...

2.Lig kırmızı grupta mücadele eden 'da forma giyen takımını sırtlamaya devam ediyor. Tecrübeli golcü 3-0'lık mücadelede 2 gol birden kaydetti.

forması giyen , takımının evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza attı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Tuzlaspor maçının 90+6. dakikasında takımına galibiyet golünü getiren Batuhan, dün oynanan Sakaryaspor maçında da sahnedeydi.

ekibinin sahasında Sakaryaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran 28 yaşındaki futbolcu 7. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Bandırmaspor, 8 haftası geride kalan ligde 3. sırada yer alıyor.

  1. 14.10.2019
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