Batuhan Karadeniz şova devam ediyor! 3-0'lık maçta...

Bandırmaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza attı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Tuzlaspor maçının 90+6. dakikasında takımına galibiyet golünü getiren Batuhan, dün oynanan Sakaryaspor maçında da sahnedeydi.

Balıkesir ekibinin sahasında Sakaryaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran 28 yaşındaki futbolcu 7. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Bandırmaspor, 8 haftası geride kalan ligde 3. sırada yer alıyor.