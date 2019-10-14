Batuhan Karadeniz şova devam ediyor! 3-0'lık maçta...
TFF 2.Lig kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz takımını sırtlamaya devam ediyor. Tecrübeli golcü 3-0'lık mücadelede 2 gol birden kaydetti.
Bandırmaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza attı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Tuzlaspor maçının 90+6. dakikasında takımına galibiyet golünü getiren Batuhan, dün oynanan Sakaryaspor maçında da sahnedeydi.
Balıkesir ekibinin sahasında Sakaryaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran 28 yaşındaki futbolcu 7. resmi maçında 4. golünü kaydetti.
Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Bandırmaspor, 8 haftası geride kalan ligde 3. sırada yer alıyor.
- 14.10.2019
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Toplam 1
Yorum
vatandaş Sen kendi sahanda antalyaya yeniliyosun ayıp kardeşim teknik heyet hala kimin nerde oynayacagını bilmiyo bulanakadarda lig bitecek
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Yorum
mert can Yüreğine ve azmine ne sağlık yiğidim. Allah yolunu daima açık etsin. Milletimizi gururlandırdın helal olsun sana.
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Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
Batuhan Karadeniz şova devam ediyor! 3-0'lık maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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