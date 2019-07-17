Ahmet atağı - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ahmet atağı

Ahmet atağı

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Kulübü’nün Başkanı , ’den ile her konuda anlaştıklarını, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli ile görüşüp transferi bitirmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , "'nin genç santrforu 'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz." dedi. Gelecek vadeden oyunculara yöneldiklerini belirten Uyanık, "Ahmethan da bu profile uyuyor. Takımıyla da anlaşırsak imzaları atacağız" dedi. Geçen sezon kiralık olarak Kırklareli'de görev yapan 22 yaşındaki forvet, 35 maçta 15 gol kaydetti. Öte yandan Uyanık, Gazişehir'in tecrübeli stoperi Yalçın Kılınç'la (30) da anlaştıklarını ifade etti.
  1. 17.7.2019
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