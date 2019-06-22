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22 Haziran 2019, Cumartesi
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olağan kongresi ertelendi

Samsunspor olağan kongresi ertelendi

Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle Cumartesi gününe ertelendi.

Olağan kongrenin yapılacağı Çok Amaçlı Salonda kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.

Kongrenin Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.

  1. 22.06.2019
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