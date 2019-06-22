Samsunspor olağan kongresi ertelendi
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.
Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.
- 22.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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