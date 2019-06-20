Seçime giden Sarıyer'de henüz aday çıkmadı
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, seçime gidiyor. 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi henüz kulübü yönetmeye aday çıkmadı.
2. Lig'de mücadele eden lacivert-beyazlılar Saffet Akkoyun yönetiminde 7 senede 3 kez Play-off oynadı. Bu sezon Play-off yarı finalinde elenen Sarıyer başarılı bir grafik ortaya koydu.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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