Kocaelispor’da yeni başkan Üzülmez oldu
TFF 2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final maçlarında kaybettikten sonra olağanüstü seçimli genel kurulu alan Kocaelispor’da yeni başkan, yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevini devreden Hüseyin Üzülmez oldu.
TFF 2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final maçlarında kaybettikten sonra olağanüstü seçimli genel kurulu alan Kocaelispor'da yeni başkan, yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevini devreden Hüseyin Üzülmez oldu.
TFF 3. Lig temsilcilerinden olan ve bir dönem yakaladığı başarılar ile Anadolu kulüpleri arasında öne çıkan Kocaelispor'da yeni başkan belirlendi. TFF 2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final müsabakalarında kaybettikten sonra seçim kararı alan Kocaelispor'da yeni başkan tek listeyle seçime giren Kartepe Belediyesi eski başkanı Hüseyin Üzülmez oldu. Oy birliği ile seçimi kazanan Üzülmez, takımı eski günlerine döndürmek için mücadele edeceklerini söyledi. Üzülmez, "Kocaelispor ise kurulduğu günden bu yana hep bu şehrin markasıdır. Amacımız Kocaelispor'u ayakta tutmak ve hiç layık olmadığı bu liglerden beyefendisi olacağı Süper Lig'e taşımaktır. Kocaelispor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz" dedi.
Öte yandan seçimi kazanan Üzülmez, yarın saat 17.00'da yeni yönetimi ile mazbatasını alacak.
- 15.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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