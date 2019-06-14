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14 Haziran 2019, Cuma
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’da yeni başkan Üzülmez oldu

Kocaelispor’da yeni başkan Üzülmez oldu

2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final maçlarında kaybettikten sonra olağanüstü seçimli genel kurulu alan ’da yeni başkan, belediye başkanlığı görevini devreden oldu.

2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final maçlarında kaybettikten sonra olağanüstü seçimli genel kurulu alan 'da yeni başkan, belediye başkanlığı görevini devreden oldu.

TFF 3. Lig temsilcilerinden olan ve bir dönem yakaladığı başarılar ile Anadolu kulüpleri arasında öne çıkan Kocaelispor'da yeni başkan belirlendi. TFF 2. Lig'e çıkma şansını Play-Off yarı final müsabakalarında kaybettikten sonra kararı alan Kocaelispor'da yeni başkan tek listeyle seçime giren Kartepe Belediyesi eski başkanı Hüseyin Üzülmez oldu. Oy birliği ile seçimi kazanan Üzülmez, takımı eski günlerine döndürmek için mücadele edeceklerini söyledi. Üzülmez, "Kocaelispor ise kurulduğu günden bu yana hep bu şehrin markasıdır. Amacımız Kocaelispor'u ayakta tutmak ve hiç layık olmadığı bu liglerden beyefendisi olacağı 'e taşımaktır. Kocaelispor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz" dedi.

Öte yandan seçimi kazanan Üzülmez, yarın saat 17.00'da yeni yönetimi ile mazbatasını alacak.

  1. 15.06.2019
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