Yeni Çorumspor penaltılarla 5-3
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Yeni Çorumspor penaltılarla 5-3

penaltılarla 5-3

Yeni Çorumspor penaltılarla 5-3

Adana’da biten maçta Serik Belediye’yi penaltılarla yenip 2. Lig’e yükseldiler.

3. Lig 3. Grup finalinde Serik Belediyespor'u penaltılarla 5-3 yenen , TFF 2'nci lige yükseldi. Serik 8. dakikada Erdi ile öne geçti. Bu gole 7 dakika sonra Mikail ile karşılık veren Çorumspor, skora denge getirdi: . İlk yarı ve 90 dakikalık süre bu sonuçla bitince uzatmalara gidildi. 105. dakikada Eşref'in ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı. Uzatmalarda da eşitlik pozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Çorumspor zafere uzandı.

  1. 25.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Çorumspor penaltılarla 5-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN