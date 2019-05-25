Yeni Çorumspor penaltılarla 5-3

TFF 3. Lig 3. Grup finalinde Serik Belediyespor'u penaltılarla 5-3 yenen Yeni Çorumspor, TFF 2'nci lige yükseldi. Serik 8. dakikada Erdi ile öne geçti. Bu gole 7 dakika sonra Mikail ile karşılık veren Çorumspor, skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı ve 90 dakikalık süre bu sonuçla bitince uzatmalara gidildi. 105. dakikada Eşref'in ikinci sarıdan kızarmasıyla Çorum sahada 10 kişi kaldı. Uzatmalarda da eşitlik pozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Çorumspor zafere uzandı.