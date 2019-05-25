Van BBSK 2.Lig'de

TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Van BBSK, Esenler Erokspor ile Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçta perdeyi açan taraf Van BBSK oldu. Yarı finalde Karşıyaka'ya 1 gol atan Batuhan Er, 13. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Esenler Erok'ta Efe Can Çölbekler, 76'da skoru eşitledi. Maç tam uzatmalara gidecek derken, Van duran top kazandı. Ceza sahasına gönderilen topa Yakup Demir kafa vurdu, Esenler kalecisi Mehmet, Yakup'a faul yaptı. Hakem penaltıyı çalınca topun başına geçen Batuhan Er, takımını 2. Lig'e taşıdı.