Van BBSK 2.Lig'de
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Van 2.'de

Van BBSK 2.Lig'de

3. 2. Grup’un ’da oynanan final maçında Van , ’u ’in attığı 2 golle mağlup etti. 2. Lig’e yükselen Van ekibinde büyük sevinç yaşandı

3. 2. Grup finalinde Van , Esenler Erokspor ile Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçta perdeyi açan taraf Van BBSK oldu. Yarı finalde Karşıyaka'ya 1 gol atan , 13. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 'ta Efe Can Çölbekler, 76'da skoru eşitledi. Maç tam uzatmalara gidecek derken, Van duran top kazandı. Ceza sahasına gönderilen topa Yakup Demir kafa vurdu, Esenler kalecisi Mehmet, Yakup'a faul yaptı. Hakem penaltıyı çalınca topun başına geçen Batuhan Er, takımını 2. Lig'e taşıdı.

  1. 25.5.2019
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