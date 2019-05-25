Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tepkiler bitmiyor

Manisa yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Futbola ve diğer spor branşlarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu zamana kadar birçok kez haksızlıklarla karşı karşıya kaldık ve birçok maçımızda aleyhimize verilen kararlarla önemli puanlar kaybettik, sesimizi çıkarmadık. Ancak son olarak Fatih Karagümrük maçı öncesinde ve maç içinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur ve bizleri patlama noktasına getirmiştir. Vefa Stadı'nda oynanan maç öncesinde ve maç içinde yaşanan olaylar sonrasında böyle bir açıklama yapmaya karar verdik. Karagümrük taraftarları maçtan önce sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda açık ve net olarak futbolcularımızı tehdit etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.

"Karagümrüklü taraftarların maç öncesi antrenmanda kendi futbolcularını tribünlere çağırırken çekilen görüntülerde silah sesleri net olarak duyulmuştur. Ayrıca Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar'ın, 'Onları buraya gömeceğiz' açıklamasını ise büyük bir şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledik" denilen açıklama, "Paylaşılan o videoda ayrıca bazı rakip futbolcuların, 'Siz dışarda gerekeni yapın, bizde sahada gerekeni yapacağız' sözleri ise Türk futbolu adına utanç verici bir olaydır. Maçtan bir gece önce Karagümrük taraftarlarının kamp yaptığımız otele patlayıcı ve yanıcı maddelerle gelerek olay çıkarması futbolcularımızın psikolojisini bozmuştur. Maçtan önce yaşanan bu talihsiz olaylara ve yapılan tehditlere birde maçın Hakemi Özgür Yankaya'nın tutumu eklenmiştir. Maçın henüz başında Erkan Zengin'in futbolcumuz Onur'a attığı tokadı görmemezlikten gelen Yankaya ve yardımcıları, ikinci yarıda ise köşe gönderinde yan hakemin gözü önünde gelişen pozisyonda yine Erkan Zengin'in, futbolcumuz Emir'e attığı dirseği pas geçmiştir. Erkan Zengin, futbolcumuz Sami Can'a da maç boyunca fiziki olarak saldırıda bulunmuş ve futbolcumuzun boynunda önemli yaralar oluşmuştur" şeklinde devam etti.