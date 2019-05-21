Rövanş zamanı

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Finalistin belirleneceği Karagümrük-Manisa maçı 16.00’da A Spor’dan yayınlanacak. Diğer karşılaşmada ise Sarıyer, Sakarya’yı ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla finalistler belirlenecek. İlk mücadeleyi 1-0 kaybeden Karagümrük, saat 16.00'da Manisa BŞB'yi ağırlayacak. Müthiş kapışma A Spor'dan yayınlanacak.

FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA
İlk maçı 4-0 kazanarak finalin kapısını aralayan Sakarya ise Sarıyer'e konuk olacak. 16.00'daki karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibini belirleyecek final, 28 Mayıs Salı günü tarafsız bir sahada oynanacak.
  1. 21.5.2019
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