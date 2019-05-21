Rövanş zamanı

Finalistin belirleneceği Karagümrük-Manisa maçı 16.00’da A Spor’dan yayınlanacak. Diğer karşılaşmada ise Sarıyer, Sakarya’yı ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla finalistler belirlenecek. İlk mücadeleyi 1-0 kaybeden Karagümrük, saat 16.00'da Manisa BŞB'yi ağırlayacak. Müthiş kapışma A Spor'dan yayınlanacak.



FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA

İlk maçı 4-0 kazanarak finalin kapısını aralayan Sakarya ise Sarıyer'e konuk olacak. 16.00'daki karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibini belirleyecek final, 28 Mayıs Salı günü tarafsız bir sahada oynanacak.