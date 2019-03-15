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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Tarzan karanlıkta

Tarzan karanlıkta

Bir zamanlar ’de fırtınalar estiren Manisaspor, şimdilerde mum eşliğinde maçlara hazırlanıyor. 22 kupa ise kasaba olan nedeniyle haczedilmiş durumda...

Eski oyuncularına olan borcu nedeniyle 15 puan silme cezası alan ve 2. Lig 'ta dibe demir atan Manisaspor, karanlığa gömüldü. Bir zamanlar 'de fırtınalar estiren siyah- beyazlıların, tesislerinde elektrik, su ve doğal gaz bulunmadığı için futbolcular zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor. Isınmak için tenekede odun yakan futbolcular, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor. Yarım asırlık kulubün kazandığı 22 kupa ise kasaba olan et borcu nedeniyle haczedidi. 'ya çağrıda bulunan İkinci Başkan Altan Çakıcı, "Bu takım 18-19 yaşında gençlerden oluşuyor. Yaklaşık 10 lise öğrencimiz var. Bazıları üniversiteye hazırlanıyor. Tesisin elektriği kesildiği için arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışmak zorunda. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa daha duyarlı olsun" diye konuştu.

  1. 15.3.2019
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