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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Menemen’de indirim

Menemen’de indirim
2. Lig 'ta pazar günü Kırklarelispor'u konuk edecek lider , bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi. Stadı dolu görmek istediklerini belirten teknik direktör , "Camia olarak kenetlendik. Taraftarımıza 3 puan hediye edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 15.3.2019
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