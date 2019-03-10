TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 26. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunda kaldı.
Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
KIRMIZI GRUP
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BEYAZ GRUP
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Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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