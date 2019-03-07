İşte Mansur Çalar'a verilen ceza!
PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.
- 07.03.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 4
Yorum
burak ali koçun vizyonu bu kadarmış azız yıldırımı istemeyenler utansın kendilerinden koskoca fenerbahçe takımı ligde kalma uğraşı veriyor yazık
İşte Mansur Çalar'a verilen ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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