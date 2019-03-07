İşte Mansur Çalar'a verilen ceza!
07 Mart 2019, Perşembe
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İşte 'a verilen ceza!

İşte Mansur Çalar'a verilen ceza!

, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu 'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.

  1. 07.03.2019
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