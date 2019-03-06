Sakaryaspor Gümüşhanespor'u 3-0 yendi
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez , Ramazan Ufuk Avdaş Okan Kayataş
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir , Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal , Umut Sözen , Ferhat Yazgan , Ümit Yasin Arslan , Tevfik Köse (Hacı Ömer Doğru dk. 76 ), Dilaver Güçlü (Yusuf Kaan Kara dk. 89 ), Ferit Erişçi , Berkay Can Değirmencioğlu (Hakkı Can Aksu dk. 82 )
Gümüşhanespor: Mesut Balkan , Muharrem Doğan , Mehmet Menderes Önkuzu , Kadir Ari , Ahmet Güven Azad Kevin Odabaşı (Mert Çakar dk. 72 ), Murat Kayalı , Hüseyin Altuğ Taş , Muharrem Efe (Tekin Adar dk. 56 x), Mehmet Cansın Çiçek Tuğay Adamcıl (Sancar Yıldırım dk. 32 )
Goller: Dilaver Güçlü (dk. 9 pen.), Ümit Yasin Arslan (dk. 24), Tevfik Köse (dk. 59 pen.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Hacı Ömer Doğru (Sakaryaspor)
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Sakaryaspor Gümüşhanespor'u 3-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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