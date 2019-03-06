Sakaryaspor Gümüşhanespor'u 3-0 yendi
07 Mart 2019, Perşembe
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Sakaryaspor Gümüşhanespor'u 3-0 yendi

Sakaryaspor Gümüşhanespor'u 3-0 yendi

2. Lig 25. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup etti.

2. Lig 25. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti. Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Gümüşhanespor ise 26 puanda kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez , Ramazan Ufuk Avdaş Okan Kayataş

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir , Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal , Umut Sözen , Ferhat Yazgan , , ( dk. 76 ), (Yusuf Kaan Kara dk. 89 ), Ferit Erişçi , Berkay Can Değirmencioğlu (Hakkı dk. 82 )

Gümüşhanespor: Mesut Balkan , Muharrem Doğan , Mehmet Menderes Önkuzu , Kadir Ari , Ahmet Güven Azad Kevin Odabaşı (Mert Çakar dk. 72 ), Murat Kayalı , Hüseyin Altuğ Taş , Muharrem Efe (Tekin Adar dk. 56 x), Mehmet Cansın Çiçek Tuğay Adamcıl (Sancar Yıldırım dk. 32 )
Goller: Dilaver Güçlü (dk. 9 pen.), Ümit Yasin Arslan (dk. 24), Tevfik Köse (dk. 59 pen.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Hacı Ömer Doğru (Sakaryaspor)
  1. 07.03.2019
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