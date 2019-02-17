TFF 2. Lig'de görünüm
17 Şubat 2019, Pazar
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2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de görünüm

'ta 22. haftanın son maçında Manisaspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, zirvedeki yerini korudu.

2. Lig 'ta 22. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Manisaspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 22. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 22 14 6 2 40 19 21 48
2. SARIYER 22 14 6 2 39 20 19 48
3. KEÇİÖRENGÜCÜ 22 14 5 3 37 20 17 47
4. YILPORT SAMSUNSPOR 22 14 4 4 34 18 16 46
5. KASTAMONUSPOR 1966 22 13 3 6 40 18 22 42
6. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 22 11 3 8 35 28 7 36
7. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 22 10 5 7 33 19 14 35
8. İNEGÖLSPOR 22 10 5 7 28 24 4 35
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 22 10 4 8 29 21 8 34
10. NİĞDE ANADOLU 22 7 7 8 30 27 3 28
11. UTAŞ UŞAKSPOR 22 6 9 7 24 18 6 27
12. EYÜPSPOR 22 6 6 10 21 27 -6 24
13. GÜMÜŞHANESPOR 22 4 10 8 22 28 -6 22
14. HACETTEPE 22 5 7 10 29 37 -8 22
15. ANKARA DEMİRSPOR 22 4 4 14 21 34 -13 16
16. BAYRAMPAŞA 22 2 8 12 11 29 -18 14
17. MANİSASPOR 22 3 2 17 20 61 -41 -4
18. GAZİANTEPSPOR 22 3 2 17 11 56 -45 -25

Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen 'un ise 36 puanı silindi.

  1. 17.2.2019 22:08
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