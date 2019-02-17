TFF 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta 22. haftanın son maçında Manisaspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinin kapanış maçında Sakaryaspor, Manisaspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 22. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SAKARYASPOR
|22
|14
|6
|2
|40
|19
|21
|48
|2.
|SARIYER
|22
|14
|6
|2
|39
|20
|19
|48
|3.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|14
|5
|3
|37
|20
|17
|47
|4.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|14
|4
|4
|34
|18
|16
|46
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|22
|13
|3
|6
|40
|18
|22
|42
|6.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|22
|11
|3
|8
|35
|28
|7
|36
|7.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|22
|10
|5
|7
|33
|19
|14
|35
|8.
|İNEGÖLSPOR
|22
|10
|5
|7
|28
|24
|4
|35
|9.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|10
|4
|8
|29
|21
|8
|34
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|7
|7
|8
|30
|27
|3
|28
|11.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|22
|6
|9
|7
|24
|18
|6
|27
|12.
|EYÜPSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|27
|-6
|24
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|22
|4
|10
|8
|22
|28
|-6
|22
|14.
|HACETTEPE
|22
|5
|7
|10
|29
|37
|-8
|22
|15.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|4
|4
|14
|21
|34
|-13
|16
|16.
|BAYRAMPAŞA
|22
|2
|8
|12
|11
|29
|-18
|14
|17.
|MANİSASPOR
|22
|3
|2
|17
|20
|61
|-41
|-4
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|22
|3
|2
|17
|11
|56
|-45
|-25
Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.
- 17.2.2019 22:08
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
TFF 2. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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