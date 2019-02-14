Akyel: "Kazanmak istiyoruz"
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, pazar günü saat 13.30'da sahalarında ağırlayacakları Bayrampaşa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bordo beyazlı ekip, Bayrampaşa maçı hazırlıkları kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Akyel, "Son haftalarda güzel galibiyetler aldık. Bu bizim için önemliydi. Güzel bir çıkış yakaladık. Bayrampaşa maçı bu hafta zor olacak. Çünkü küme düşme hattında olan bir takım. Onun için kolay bir maç olmayacak. Bundan sonra bizim her maçımız zor. Her maçımız final havasında geçecek. Haftalardır kazanıyoruz. Her hafta oynadığımız futbolu devam ettirip, aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Matematiksel şansımız sürdüğü sürece mücadelemizi vereceğiz. Son 4-5 haftadır da kazanıyoruz. İnşallah sonuna kadar da bu mücadelemiz devam edecek" dedi.
- 14.2.2019 15:06
- Güncelleme: 15.2.2019 09:37
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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