Fatih Akyel: "Kastamonu zor bir deplasman"

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, deplasmanda karşılaşacakları Kastamanuspor 1966 maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodrumspor karşılaşmasının zor geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Biliyorsunuz üst sıralara oynayan, iyi bütçelerle kurulmuş bir takım. Zor bir maç oldu. Bu maçtan üstün olan taraf bizdik. İyi futbol oynadık. Kazanmak için oynadık. Oyuncularımız çok özverili davrandı ve ellerinden geleni yaptılar. Önemli olan kazanmaktı. Maçın genelinde iyi oynadık. Rakip de açık bir futbol oynadı. Güzel ve zevkli bir maç oldu. İzleyenler büyük keyif aldı. Kazanan biz olduk mutluyuz. Gollerin haricinde 2-3 tane de net pozisyonlarımız vardı onları da atabilirdik. Bu arada rakibin de 1-2 pozisyonu vardı. Onlar da atabilirdi. İki takımında pozisyonları gol olsaydı maçı biz 2-3 farklı kazanırdık. Kazandık mutluyuz. İnşallah bundan sonra devamı gelir. Kastamonu deplasmanına gideceğiz. Yine bir zor deplasman. Ligin en zor fikstürü bizde. Ama biz zor kolay diye bakmıyoruz. Maçlara çıkıp elimizden geldiğince puan yada puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.