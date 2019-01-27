Şanlıurfaspor kendi evinde mağlup
Tff 2. Lig Kırmızı Grubun 19. Haftasında Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor’u konuk etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada konuk takım Kahramanmaraşspor, Yasin Abdioğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
20. dakikada golden sonra Şanlıurfaspor etkili olmaya başladı. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Şanlıurfaspor ceza sahasının içinde Mehmet Taşçı ile pozisyondan yararlanamadı.
28. dakikada Sercan tarafından ceza sahasının içine gönderilen top kaleci Özkan'da kaldı.
36. dakikada Kahramanmaraşspor serbest vuruşu kazandı. Ceza sahasına gönderilen top Aziz'in önünde kaldı. Aziz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçta ilk yarı Kahramanmaraşspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı
58. dakikada Şanlıurfaspor Sercan ile mutlak bir golden yararlanamadı.
75. dakikada Şanlıurfaspor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
95. dakikada Şanlıurfaspor'da Fevzi Özkan ve Kahramanmaraşspor'da Burak kırmızı kart gördü.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı Kahramanmaraşspor 1-0 kazandı.
- 27.1.2019 18:18
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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