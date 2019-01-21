İnegölspor'da 3 puan sevinci
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, sahalarında 2-1 mağlup ettikleri Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
- 21.1.2019 14:45
- Güncelleme: 21.1.2019 15:29
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ts Olcayı alın kadroya adam kalmadı takımda
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Genç takviyeleri
Toplam 1
Yorum
GÜN GELİR DEVRAN DÖNER EYY!! GS YE KARSI KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN TS...SEN BUNU HAKETTİN HATTA BÜTÜN KULÜPLER BUNU HAKETTİ!!! İNŞALLAH DEVAMI GELİR!!
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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